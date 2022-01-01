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Сервис для бесплатного создания интернет-магазина в Telegram
Создайте новый канал продаж через Telegram
с онлайн-оплатой и оформлением доставки сразу в мессенджере.
Тарифы
14 дней — бесплатный тестовый период
290 ₽ / 30 дней
до 21 товаров
690 ₽ / 30 дней
до 201 товаров
3900 ₽ / 30 дней
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После создания интернет-магазина для вас будет создан QR код, который вы можете разместить на всех видах рекламы в интернете и полиграфии. Вашим клиентам не придется искать вас среди конкурентов — они сразу попадут в ваш онлайн-магазин.
А также вы получите прямую ссылку, которую можете передавать своим клиентам в социальных сетях, мессенджерах или даже на своём сайте.
Ваша оффлайн реклама может большее, просто нанесите qr код
и клиент не потеряется среди конкурентов.
Telegram — один из главных
источников новостей и клиентов
По заявлению Павла Дурова от июня 2022 года, число пользователей Телеграма превысило 700 млн человек, а ранее, в апреле 2022, сервис Statista зафиксировал 500 млн человек – соответственно, рост аудитории Telegram составил 40% за два месяца.
Приложение Telegram попало в ТОП-5 самых популярных в Мире в 2021 году и согласно исследованию Sensor Tower, данный мессенджер установили более 100 000 000 пользователей в первом квартале 2021 года.
1 000 000
пользователей установили Telegram за первый квартал 2021 года@telegramius
Что делает сервис
и доставки
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Вы экономите ~670 000 рублейПопробовать бесплатно
Какому бизнесу полезен наш сервис
Продажа
и доставка еды
Продажа
одежды и обуви
Услуги с выездом
на дом
Сертификаты
и скидочные карты
Продажа электроники,
например телефоны,
часы, гаджеты
Товары для дома, сада
и огорода
Любые продажи, связанные с быстрыми сделками
Создание интернет-магазина в Telegram
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