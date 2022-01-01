Начинай продавать сейчас

Сервис для бесплатного создания интернет-магазина в Telegram

Создайте новый канал продаж через Telegram
с онлайн-оплатой и оформлением доставки сразу в мессенджере.

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Анастасия Пицца 4 сыра, супер сет... + 1 700 ₽
Сергей Гамбургер, wok карбонара... + 1 420 ₽
Елена Кола 2 л, Унаги маки, карто... + 1 700 ₽
Сергей Гамбургер, wok карбонара... + 1 420 ₽
Анастасия Пицца 4 сыра, супер сет... + 1 700 ₽
Алексей Картофель фри, салат... + 460 ₽
Виталий Борщ, болоньезе, сок... + 520 ₽
Ксения Люля кебаб баранина, ов... + 610 ₽

Тарифы

14 дней — бесплатный тестовый период

290 ₽ / 30 дней

до 21 товаров

Информация о подписке

690 ₽ / 30 дней

до 201 товаров

Информация о подписке

3900 ₽ / 30 дней

Безлимит

Информация о подписке

После создания интернет-магазина для вас будет создан QR код, который вы можете разместить на всех видах рекламы в интернете и полиграфии. Вашим клиентам не придется искать вас среди конкурентов — они сразу попадут в ваш онлайн-магазин.

А также вы получите прямую ссылку, которую можете передавать своим клиентам в социальных сетях, мессенджерах или даже на своём сайте.

Ваша оффлайн реклама может большее, просто нанесите qr код
и клиент не потеряется среди конкурентов.

Telegram — один из главных
источников новостей и клиентов

По заявлению Павла Дурова от июня 2022 года, число пользователей Телеграма превысило 700 млн человек, а ранее, в апреле 2022, сервис Statista зафиксировал 500 млн человек – соответственно, рост аудитории Telegram составил 40% за два месяца.

Приложение Telegram попало в ТОП-5 самых популярных в Мире в 2021 году и согласно исследованию Sensor Tower, данный мессенджер установили более 100 000 000 пользователей в первом квартале 2021 года.

1 000 000

пользователей установили Telegram за первый квартал 2021 года

@telegramius

Что делает сервис

1
Быстрое создание витрины товаров
2
Быстрое подключение онлайн-оплаты
и доставки
3
Ваш онлайн-магазин готов встречать клиентов уже через 30 минут
В итоге уже через полчаса у вас есть готовый инструмент продаж в популярнейшем мессенджере Telegram, в который ежедневно заходят миллионы пользователей.

На чем вы экономите

1. Вам не нужно заказывать сайт

~100 000 рублей

2. Вам не нужно заказывать дизайн

~70 000 рублей

3. Вам не нужна SEO оптимизация и борьба с конкурентами в поиске

~500 000 рублей

4. Вам не нужно ждать от одного до двенадцати месяцев, которые уйдут на разработку

Время бесценно

Вы экономите ~670 000 рублей

Попробовать бесплатно

Какому бизнесу полезен наш сервис

Продажа
и доставка еды

Продажа
одежды и обуви

Услуги с выездом
на дом

Сертификаты
и скидочные карты

Продажа электроники,
например телефоны,
часы, гаджеты

Товары для дома, сада
и огорода

Любые продажи, связанные с быстрыми сделками

Создание интернет-магазина в Telegram
самостоятельно и бесплатно

Вам нужно сделать три простых шага:

1

Зарегистрируйтесь в нашем сервисе

Буквально четыре действия
в Telegram и у вас будет свой бот,
которого вы подключите в наш сервис.
Это бесплатно и быстро.

2
3

Добавьте товары и подключите онлайн-оплату

Все действия у вас займут не более 30 минут. Если что-то не получится, пишите нам, мы бесплатно поможем.

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