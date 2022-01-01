Сервис для бесплатного создания интернет-магазина в Telegram

После создания интернет-магазина для вас будет создан QR код, который вы можете разместить на всех видах рекламы в интернете и полиграфии. Вашим клиентам не придется искать вас среди конкурентов — они сразу попадут в ваш онлайн-магазин.

А также вы получите прямую ссылку, которую можете передавать своим клиентам в социальных сетях, мессенджерах или даже на своём сайте.